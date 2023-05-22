Свет отключат в пяти микрорайонах Липецка во вторник 23 мая

23 мая в Липецке отключат свет на 12 улицах в пяти микрорайонах Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 23 мая, в Липецке отключат свет в пяти микрорайонах – 2-й, 23-й, Тракторный, Заречье и Дикое. Без электричества останутся жители домов на 12 улицах. Специалисты будут ремонтировать электросети, сообщает пресс-служба мэрии.

С девяти утра до пяти вечера лампочки погаснут на улицах Космонавтов, 30, 32, 36/1, 36/2, 38; Терешковой, 14, 14/3, 16, 16а; проспект 60 лет СССР, 24, 28, 30; Петра Смородина; Стаханова, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29а, 31а; Бачурина, 8; переулки Витебский, 9 и Данковский; Полетаева, 15, 44а, 66а, 68а; Тюленина, 3, 11, 12, 13; Депутатская, 61, 92, 94 и проспект Победы, 61.

Чтобы узнать дополнительную информацию звоните в «Россети Центр» на номер: 8-800-220-0-220. Диспетчеры контакт-центра отвечают круглосуточно.