Ливни с грозами и тепло до +22 градусов ожидают в Липецкой области во вторник 23 мая

В Липецкой области обещают облачную с прояснениями погоду Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 23 мая, в Липецкой области синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью пройдут небольшие дожди. Днем ожидают ливни с грозами. Давление упадет до 749 миллиметров ртутного столба.

В темное время суток столбики термометров покажут от девяти до 14 градусов выше нуля. Скорость северо-восточного ветра составит от пяти до десяти метров в секунду.

Днем воздух прогреется от +17 до +22 градусов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Ветер сменит направление на юго-восточное и усилится до 8-13 м/c.

На следующий день в областном центре дождей не предвидится. Небо затянется облаками. Обещают достаточно теплую погоду – до +23 градусов днем.