В Липецке полицейские вскрыли тайник 25-летнего закладчика с 30 дозами наркотиков

В Липецке задержали закладчика наркотиков Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке полицейские поймали закладчика наркотиков. Правоохранители задержали подозрительного мужчину в Октябрьском районе. У 25-летнего жителя областного центра изъяли свертки со странным содержимым внутри. Экспертиза показало, что это наркотик массой 17,2 грамм. Липчанин пояснил, что заказал запрещенные вещества через интернет, чтобы распространять через «закладки».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, злодей оборудовал в городе мелкооптовый тайник-закладку с 30 дозами – свыше 34 грамм метилэфедрона. В его доме оперативники обнаружили электронные весы и приспособления для расфасовки наркотиков.

Возбуждены уголовные дела по ст.228.1 УК РФ «Покушение и незаконный сбыт наркотических средств или их аналогов».