Последний звонок прозвенит для 5 тысяч одиннадцатиклассников Липецкой области 23 мая Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник 23 мая во всех школах Липецка и области прозвенят последние звонки. На торжественных линейках ждут более 12 тысяч девятиклассников и 5 тысяч одиннадцатиклассников.

Во многих учебных заведениях праздник уже стартовал. Выпускники, прощаясь с родной школой и детством, благодарят учителей, показывают творческие номера. После праздника их ждут экзамены. Кстати, в Липецке в этот день запретили продавать алкоголь.

Напомним, что выпускной «Липецкие зори-2023» состоится 23 июня. Сценарий торжества обсуждали непосредственно со школьниками - от каждого заведения выбирали по одному представителю. Эти выпускники вошли в Креативный совет, на котором озвучивали, каким юные липчане хотят видеть праздник - место, музыка, дресс-код, программа.