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НовостиПроисшествия23 мая 2023 8:13

Пассажирка и водители ВАЗ и «Ситроен» пострадали в лобовом ДТП под Липецком

По предварительным данным, на встречную полосу выехала отечественная машина
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
ДТП с тремя пострадавшими в Грязях Липецкой области

ДТП с тремя пострадавшими в Грязях Липецкой области

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецкой области в лобовом ДТП пострадали три человека. Авария произошла 22 мая в Грязях на улице Воровского. Там столкнулись ВАЗ-2111 и «Ситроен». Предварительно, на встречную полосу выехала отечественная машина. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получили 49-летний водитель ВАЗа, 55-летний мужчина за рулем иномарки и его 53-летняя пассажирка.

В тот же день в Грязях на улице Революции 1905 года на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 49-летнюю женщину. Она попала под колеса «ЗАЗ-Ланос» с 30-летним водителем за рулем. Местную жительницу доставили в больницу. Там ей оказали помощь и отпустили.

Автомобилистов Липецкой области просят быть внимательнее на дорогах и строго соблюдать Правила дорожного движения.