В Липецкой области стали чаще жаловаться на оформление займов мошенниками

В Липецкой области участились обращений по поводу мошенников, которые берут займы по чужим паспортам Фото: Алина ПАЛАГИНА

С января по март жители Липецкой области отправили в Банк России 51 жалобу на микрофинансовые организации. Количество обращений не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако жители стали чаще писать заявления по поводу оформления займов мошенниками.

МФО обязали улучшить проверку личности, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Организация должна удостовериться, что паспорт, номер телефона и счет принадлежат потенциальному клиенту. Также сотрудникам необходимо убедиться в подлинности фотографии и кредитной истории.

Задать интересующий вопрос о финансовых компаниях или подать жалобу можно по телефону 8-800-300-30-00, в мобильном приложении «ЦБ онлайн» или на сайте Банка России.