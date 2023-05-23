В Липецке 17-летний подросток проиграл с банковской карты спящего мужчины 15 тысяч в казино

В Липецке 17-летний подросток проиграл с банковской карты спящего мужчины 15 тысяч в онлайн-казино Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке за кражу банковской карты и денег с нее будут судить 17-летнего подростка. По данным следствия, ночью 4 марта парень тайно похитил у пьяного мужчина сотовый. Нетрезвый липчанин спал на тротуаре на улице Зои Космодемьянской. В чехле телефона находилась банковская карта. Юный злодей перевел 15,5 тысяч на счет интернет-портала и проиграл их в онлайн-казино.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подросток признал вину и написал явку с повинной. На него завели уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная из одежды потерпевшего» и п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража с банковского счета». Материалы передали в суд.

Кстати, парень уже попадал в поле зрения полиции и состоял на профилактическом учете.