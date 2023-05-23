Липецк присоединится к Международному дню пропавших детей 25 мая

Международный день пропавших детей отметят в парке Победы Липецка Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 25 мая, Международный день пропавших детей отметят в парке Победы Липецка. Акция «Держи меня крепче за руку» начнется с шесть часов вечера. Откроются интерактивные и конкурсные площадки.

Волонтеры подготовят фотозону, стенды с ориентировками и активистами «Я нашел себя». На мероприятии покажут одежду и инвентарь Поисковика. Липчане смогут посетить викторины, соревнование асфальтных рисунков и мастер-классы. Позже гостей ждет концерт, сообщает пресс-служба региональной общественной организации «Поиск пропавших детей».

Кроме того, жители поучаствовали в творческом конкурсе. Липчане рисовали картины, делали коллажи и фотографии по двум темам – безопасность ребенка и память о пропавших детях. Победителей наградят на сцене парка. В восемь вечера стартует флешмоб «Держи меня крепче за руку». Горожане запустят шары с бумажными голубями.