В Липецке полицейские и МЧС сняли с карниза балкона на пятом этаже мужчину без трусов

На месте работали спасатели и полицейские Фото: Юлия КЛЮЕВА

Вечером 22 мая жители Липецка наблюдали пугающую картину. В доме по улице Гагарина с балкона пятого этажа на карниз выбрался мужчина без трусов. Неизвестный в одной красной майке прогуливался по выступу здания, пытаясь то развернуться, то сесть.

По сигналу соседей к месту происшествия стянулись экстренные службы. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, спасатели страховали липчанина с автолестницы, предлагали помощь. На балкон также вышли другие сотрудники ведомства и правоохранители.

- Сотрудники полиции установили лиц, проживающих в доме с мужчиной, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. – Через некоторое время приехали родственники.

В итоге мать уговорила сына вернуться к открытому на балконе окну. Внутрь его затащили спасатели. Мужчине потребовалась помощь, его передали медикам. Предварительно, он находился в неадекватном состоянии.