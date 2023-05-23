Вторую половину моста через реку Матыра в Грязях Липецкой области отремонтируют к сентябрю

В Липецкой области отремонтировали первую половину моста через реку Матыра Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Подрядчик закончил работу на первой половине моста через реку Матыра в Грязях Липецкой области. Машины уже могут ездить по обновленной полосе. Теперь специалисты приступили к ремонту на второй стороне. Завершить реконструкцию планируют к сентябрю этого года. Всего на восстановление переправы потратят 474 миллиона рублей.

Грязинский мост длиной в 101,5 метров построили в 1984 году, , сообщает пресс-служба регионального правительства. Капитальный ремонт не проводили около 39 лет. После реконструкции для движения откроют две полосы по 3,5 метра и тротуар в полтора метра.

На данный момент в Липецкой области ведут работы на 17 переправах. 12 из них должны сдать до конца 2023 года.