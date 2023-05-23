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НовостиОбщество23 мая 2023 16:03

Именем ветерана ВОВ и судьи Николая Усика назовут улицу в районе Опытной станции в Липецке

Предложение поддержали депутаты горсовета
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке планируют назвать улицу в районе Опытной именем Николая Усика

В Липецке планируют назвать улицу в районе Опытной именем Николая Усика

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке планируют назвать улицу в районе Опытной станции именем Николая Усика – ветерана Великой Отечественной войны и судьи. Идею поддержали депутаты горсовета, сообщила пресс-служба мэрии.

Николай Иванович отправился на фронт в 1941 году. Липчанин служил сапером, сражался на Курской дуге, освобождал Румынию, Венгрию и Чехословакию. После войны 42 года проработал первым заместителем председателя Липецкого областного суда. Ушел в отставку в 82 года.

Жителю региона присвоили звание «Заслуженный юрист РСФСР», а в 1993 году – высший квалификационный класс судьи. Через два года Николая Усика включили в сотню лучших судей страны. Мужчине вручали множество наград, среди которых «Орден Почета» и медаль «За заслуги перед судебной системой РФ». В 1996 году юрист получил звание «Почетный гражданин города Липецка». Также ветеран писал книги, публиковался в газетах и журналах. Николай Иванович умер в 2010 году.