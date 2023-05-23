Питьевую воду отключат на четырех улицах Липецка в среду 24 мая

В Липецке отключат холодную воду на четырех улицах в среду Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 24 мая, в Липецке отключат питьевую воду на четырех улицах. Специалисты будут устранять два порыва на водоводах на улице 50 лет НЛМК. Также сотрудники водоканала сделают врезку в трубопровод на Неделина, 10. Краны пересохнут с десяти утра, воду дадут после окончания работ, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Неделина, 10, 12; Фрунзе, 34, 43, 29, 32, 27; 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 4а/1,4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а (детский сад), 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 11, 15 (школа).

Воду привезут на Неделина, 10 и 50 лет НЛМК, 15. Липчан предупреждают, что после включения вода может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.