Липецкий «Металлург» одержал волевую победу над раменским «Сатурном»

Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

В рамках 9-го тура первенства России по футболу в группе 3А второй лиги липецкий «Металлург» принимал на своем поле раменский «Сатурн». Уже на шестой минуте хозяева повели в счете – отличился Максим Григорьев. Едва гости развели мяч с центра поля, как провели разящую атаку – точный удар нанес Дмитрий Авраменко. Он же на 39-й минуте оформил дубль, но еще до перерыва «сталевары» не только сравняли счет (Илья Глебов, 43-я), но и вышли вперед (Николай Иванников, 45+, с пенальти). Точку же в матче поставил Сергей Горбатенко – на 84-й минуте. Итог – 4:2 в пользу «Металлурга».

После этой победы липецкий клуб занимает четвертое место с 30 очками. Лидирует саратовский «Сокол» (40). Следом идут белгородский «Салют» (34) и брянское «Динамо» (31). Следующий матч в рамках 10-го тура первенства России парни Сергея Первушина проведут 28 мая в Белгороде. Начало игры в 18:00.