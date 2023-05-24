В Липецке пропал высокий мужчина в камуфляжной олимпийке болотного цвета

В Липецке пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 40-летнего мужчину. Кириков Дмитрий Евгеньевич пропал в областном центре в выходные. С 20 мая он перестал выходить на связь. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», липчанин может находиться в любом районе.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие, носит бороду.

Был одет: болотного цвета камуфляжная олимпийка с капюшоном, зеленые спортивные штаны, черные кроссовки, черная бейсболка.

Просьба ко всем, кто видел Дмитрия Кирикова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - отряд «ЛизаАлерт» или «112» - экстренные службы.