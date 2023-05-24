Два пожарных расчета МЧС и доброволец тушили горящий гараж в селе под Липецком

В Усманском районе Липецкой области сгорел гараж Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Во вторник 23 мая в Липецкой области вспыхнул гараж. Пожар случился в селе Октябрьское Усманского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись два спасательных расчета и доброволец. Несмотря на их усилия, крыжа гаража полностью сгорела.

В тот же день в Измалково полыхал трактор. В селе Студеные Выселки Липецкого района два пожарных отделения тушили частный дом. Сгорели вещи, внутренняя отделка и кровля здания по всей площади. В Лебедяни пламя объяло бесхозное строение, уничтожив 20 квадратных метров отделки.

Липчан просят строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить по номеру вызова экстренных служб «112»