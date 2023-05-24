Жительница Липецка отдала мошенникам под видом сотрудников ФСБ 2,3 миллиона рублей

Липчанка перевела мошенникам 2,3 миллиона рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мошенники обманули 40-летнюю жительницу Липецка на 2,3 миллиона рублей. Сначала аферисты применили схему «Ваши сбережения в опасности». Неизвестный позвонил и представился сотрудником ФСБ. Сообщил, что со счета пытаются списать деньги и их нужно перевести на «специальный» счет. Так липчанка лишилась 1,7 миллионов.

Затем последовала схема «Несанкционированный кредит». Горожанку заверили, что на ее имя пытаются взять кредит в 700 тысяч рублей, но есть выход – самой оформить кредит на эту сумму и перевести деньги на безопасный счет. Увы, женщина и тут последовала советам мошенников.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, после липчанка пыталась связаться с «сотрудником ФСБ» и «консультантом», но тщетно. Тогда она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».