Двое водителей пострадали в ДТП с бетономешалкой и грузовиком на Жуковского в Липецке

ДТП в районе ЛТЗ в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 23 мая в Липецке в районе ЛТЗ столкнулись бетономешалка с грузовик. Авария произошла на улице Жуковского. От удара большегруз съехал в кювет. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадали оба водителя – мужчины 38 и 60 лет.

Также в областном центре на улице Полиграфической 33-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» сбила 12-летнего школьника. Мальчика положили в больницу.

На улице Кривенкова в ДТП попали «Ниссан» и «Шевроле». Травму получил 70-летний водитель второй иномарки. Медики оказали ему помощь и отпустили.

За сутки автоинспекторы зафиксировали на дорогах области 4 511 нарушений Правил дорожного движения. 7 водителей сели пьяными за руль. Еще 69 человек не пристегнулись. Автомобилисты 4 215 раз превысили скорость.