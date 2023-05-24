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НовостиОбщество24 мая 2023 8:38

2 123 жителя Липецкой области взяли ипотеку на 6,4 миллиарда за три месяца 2023 года

Средняя ставка по кредиту на жилье составила 8,4%
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области снизилось количество договоров по ипотеке на 8,3%

В Липецкой области снизилось количество договоров по ипотеке на 8,3%

Фото: Алина ПАЛАГИНА

С января по март 2023 года ипотеку взяли 2 123 жителя Липецкой области. Общая сумма жилищных кредитов за три месяца составила 6,4 миллиарда рублей.

В первом квартале этого года липчане оформили меньше ипотек по сравнению с аналогичным периодом 2022. Число договоров снизилось на 8,3%, а суммы – на полпроцента, сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

В январе этого года жители региона взяли всего лишь 425 кредитов, в феврале – 758, а в марте – уже 940. К первому месяцу весны средняя ставка по ипотеке достигла 8,4%. Также сотрудники банков высчитали средний срок кредита – 24 года.