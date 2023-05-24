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НовостиПроисшествия24 мая 2023 13:07

Погибшая в пожаре в Лебедяни пожилая пара могла отравиться угарным газом

Следственный комитет начал проверку после смерти 73-летнего мужчины и его супруги 72 лет в Липецкой области
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Следственный комитет начал проверку после пожара с погибшими в Липецкой области

Следственный комитет начал проверку после пожара с погибшими в Липецкой области

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Следственный комитет начал проверку после пожара с двумя погибшими в Липецкой области. По данным следствия, ранним утром 24 мая в Лебедяни на улице Гагарина вспыхнула терраса жилого дома. Потушив огонь, пожарные обнаружили в здании двух человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, это была семейная пара. Хозяину дома 73, а его супруге – 72 года. Видимых следов насильственной смерти на их телах не обнаружили. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Следователь осмотрел место происшествия и зафиксировал предположительный очаг возгорания. Озвучена одна из версий случившегося - пожар мог начаться из-за замыкания электропроводки. Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу.