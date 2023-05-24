Питьевую воду отключат на 78 улицах Липецка в четверг 25 мая

В Липецке отключат холодную воду в нескольких микрорайонах 25 мая Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 25 мая, в Липецке отключат питьевую воду на 78 улицах. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Краснознаменная, Бачурина, Коммунистическая, 6 Гвардейской Дивизии, Шаталовой, Жуковского, Ленинградская, Волгоградская, Юбилейная, Ибаррури, Молодежная, Кондарева, Вилли Огнева, Краснозаводская, 3 Сентября, Ильича, переулок Ильича, Профсоюзная, Дачная, Студенческая, Тургенева, Декабристов, Донская, Бехтерева, Гвардейская, Седова, Красина, Воронежская, Вторая Воронежская, Песчаная, Степная, Сергея Лазо, Герцена, Чехова, Ватутина, Зеленая, переулки Театральный первый; Театральный второй; Парковый; Лесной, Стандартный, Садовый; Моторный; Моторный второй; Линейный; Сосновый; улицы Украинская; Краснодонская; Олега Кошевого; Севастопольская; Матросова; Панфилова; Докучаева; Спортивная; Социалистическая; Целинная; Цимлянская; Партизанская; Новоселов; Лобачевского; Софьи Ковалевской; Спартака, Тюленина, Полетаева, Шевцовой, переулки Хвойный, Черниговский, Львовский, Боринский и Данковский. Воду привезут по заявкам липчан и на Коммунистическую, 24.

Также подачу ресурса ограничат жильцам по адресам: переулок Строителей, 29; улицы Совхозная; Ушинского, 9; Гагарина, 2, 4; переулок Вилкова, 14; улица 4-ой Пятилетки, 42 и в частном секторе на Пионерской, 4-ой Пятилетки, Вилкова и переулке Весенний. Цистерны с водой приедут на Строителей, 29; Совхозную, 18а; Ушинского, 9 и Пионерскую, 16.

Сотрудники водоканала предупреждают, что после включения вода может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.