Свет отключат на 33 улицах Липецка и в шести садоводчествах в четверг 25 мая

В Липецке отключат электричество на 33 улицах 25 мая Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 25 мая, в Липецке отключат свет на 33 улицах и в шести садоводчествах. Специалисты отремонтируют электросети. Лампочки погаснут с девяти утра до пяти вечера, сообщает пресс-служба мэрии.

Без электричества останутся жители домов по улицам Московская, 6а, 30а, 30б, 34, 62; Жактовская; в Сырском Руднике на Прудной, 1, 1б, 2, 2б; Рудничной, 6; в переулке Узорный, 14, 2, 3, 8; на Вишневой, 27, 32, 50, 54, 8; Дальней, 15, 25, 29, 38, 39, 41, 43; Западной, 225; Зеленой, 17, 25, 63, 74, 80; Коллективной, 15, 22, 26, 67; Коммунальной, 11, 39, 4; Лесной; Линейной, 26, 32, 37, 39, 51; Логовой, 32; Медицинской,19, 43; Мирной, 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64; Мичурина, 27, 3, 73; Общественной, 26, 29, 31, 36, 38, 65, 69, 70; Плодородной, 1, 21; Путейской, 46, 47, 49, 53, 69; Радиаторной 2-ой, 30; Радиаторной, 36; Раздельной; Рябиновой, 336; Садовой, 1, 3, 43, 55; Станкостроительной 1-ой, 2, 82; Станкостроительной 2-ой, 4, 6; Торговой, 10, 13, 8, 97; Тракторозаводской, 61, 74, 75; Транспортной, 3; Трубной, 11, 19, 63, 70; Центральной, 22, 55, 66 и Юбилейной, 2.

Также лампочки погаснут в садоводческих товариществах «Венера»; «Весна»; «имени Мичурина»; «Тракторостроитель 1»; «Тракторостроитель 2» и ТСН «Трубник».

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