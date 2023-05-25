Липецкий ЛКС вышел в элиту российского мини-футбола

Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

Сезон-2023/24 мини-футбольный клуб ЛКС проведет в Суперлиге. Возвращение в элиту могло состояться годом ранее, когда липчане проиграли финал дублю столичного «КПРФ», то есть стали лучшим коллективом среди основных клубов высшей лиги. Но тогда власти нашего региона не смогли предоставить финансовые гарантии. История повторилась в минувшей кампании. ЛКС стал вторым в «регулярке» и в финале плей-офф уступил «КПРФ-2». Но теперь получил вотум доверия от властей.

- Для участия клуба в Суперлиге мы выполнили все условия и дважды по спортивному принципу заслужили это право, - пояснил президент ЛКС Алексей Гречишников. - Руководство Липецкой области оказывает клубу всестороннюю поддержку и одобрило решение о повышении в классе.

Старт нового сезона запланирован на конец августа – начало сентября. Домашние матчи ЛКС продолжит проводить в УСК «Атлант». Сейчас игроки и тренерский штаб команды находятся в отпуске, который завершится в конце июня. Руководство клуба проводит селекционную работу для точечного усиления состава. Предсезонные сборы пройдут в июле.

СПРАВКА «КП»

В сезоне-2022/23 ЛКС завоевал серебряные медали высшей лиги, стал обладателем Кубка конференции «Запад» и дошел до четвертьфинала Кубка России. В последний раз клуб из нашего региона выступал в Суперлиге в сезоне-2008/09, по итогам которого «Липецк» занял 11-е место.