Из-за короткого замыкания из детсада в Липецке эвакуировали 206 детей и 15 сотрудников

В Липецке из детсада эвакуировали 206 детей и 15 сотрудников из-за короткого замыкания Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 24 мая в Липецке в детском саду в районе проспекте Победы произошло короткое замыкание. К счастью, без открытого огня. На место происшествия прибыли 9 пожарных расчетов и несколько автолестниц. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, спасатели эвакуировали из здания 206 детей и 15 сотрудников. Никто из них не пострадал.

В тот же день в деревне Муромцево Измалковского района вспыхнул жилой кирпичный дом. С пламенем боролись 3 спасательных отделения. Несмотря на их усилия, сгорела веранда и чердак на площади 20 квадратных метров.

Также в областном центре, в Лебедяни и Чаплыгинском районе полыхал мусор. Самое масштабное возгорание произошло в поселке Зареченский – 150 квадратных метров. В одной из квартир дома на Московской в Липецке подгорела пища.