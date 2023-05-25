30-летний водитель «Мицубиси» пострадал в ДТП с ВАЗ на улице Папина в Липецке

Авария на улице Папина в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Вечером 24 мая в Липецке столкнулись «Мицубиси» и ВАЗ-2107. Авария произошла на улице Папина. У иномарки разбита передняя часть машины. У отечественного авто вмятины со стороны водителя. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в ДТП пострадал 30-летний автомобилист из «Мицубиси». В больнице медики оказали ему помощь и отпустили.

В селе Боринское на улице Дзержинского в аварию попали «Мицубиси» и 22-летний мопедист. Последнего с пассажиром того же возраста с травмами отправили в больницу.

В Липецком районе на трассе «Липецк-Данков» перевернулась «Нива Шевроле». 30-летний водитель не справился с управлением. Его госпитализировали.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и соблюдать Правила дорожного движения.