Экс-гендиректор охранной фирмы Липецка получил 6 лет условно за растрату 37 миллионов

Фигуранты должны возместить причиненный ущерб Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вынесли приговор бывшему гендиректору частной охранной фирмы и его пособникам за растрату 37 миллионов рублей. Согласно материалам дела, фигурант придумал преступную схему – заключал фиктивные договоры с индивидуальным предпринимателем и одной из организаций. «Услуги» оплачивала частная компания. В итоге деньги шли в карманы предприимчивых злодеев.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, мужчины не признали вину. Суд же не согласился с их доводами. Так, 58-летний экс-гендиректор охранной фирмы получил 6 лет лишения свободы условно и штраф в 500 тысяч рублей. Гендиректора организации, с которой заключили контракт, приговорили к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч. Предпринимателя – к 3 годам условно.

Также липчане должны возместить ущерб в 37 миллионов рублей. Если они этого не сделают, машины гендиректора охранной компании и организации продадут.