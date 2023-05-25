Движение перекроют на четырех улицах Липецка во время велопарада 27 мая

В Липецке пройдет велопарад в субботу 27 мая Фото: Архив "КП"

В субботу, 27 мая, в Липецке пройдет велопарад в рамках акции «Выбираю чистый воздух». Из-за спортивного мероприятия в областном центре перекроют движение на четырех улицах – Космонавтов, Вермишева, Московская и Гагарина.

Ограничения продлятся с десяти утра до полудня, сообщает пресс-служба мэрии. Дорогу будут открывать постепенно. Машинам разрешат проехать после велосипедистов.

Напомним, присоединиться к акции может каждый желающий. Однако детей до 14 лет должны сопровождать родители. Горожанам, у которых нет транспорта, выдадут напрокат велосипеды и самокаты. Стартовую площадку поставят у спорткомплекса «Звёздный» – здесь же участники и финишируют. Во время мероприятия будут дежурить медики и полицейские.