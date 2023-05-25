Полицейские и сотрудники ФСБ задержали жителя Липецка за организацию незаконной миграции

Скриншот видео УФСБ России по Липецкой области Фото: принтскрин видео.

В Липецке задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в организации незаконной миграции. По данным следствия, в 2022 году липчанин в составе группы не только помогал иностранцам нелегально оставаться в РФ, но и организовывал фиктивные браки с жительницами Липецкой области. Так приезжие получали разрешение на временное проживание, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Преступление выявили и пресекли совместно с сотрудниками областного УФСБ и полиции.

- Липецкими правоохранителями в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлены личности участников преступной группы, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России. - По месту проживания фигурантов и в офисном помещении изъяты денежные средства, телефоны и иные предметы имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». В ходе допроса фигурант признал вину частично.