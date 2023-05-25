Во время митингов ко Дню пограничника в Липецке запретят продавать алкоголь 27 и 28 мая

Ко Дню пограничника в Липецке проведут торжественные мероприятия Фото: Алина ПАЛАГИНА

В грядущие выходные в Липецке запретят продавать алкоголь. Причина – в Дне пограничника. 27 и 28 мая в областном центре пройдут торжественные мероприятия, сообщает пресс-служба мэрии.

По закону нельзя торговать спиртным во время массовых митингов. Алкогольные напитки перестают продавать за два часа до праздника. Ограничения снимают спустя два часа после окончания торжества.

В субботу, 27 мая, поздравлять военнослужащих будут на Центральном пляже. Митинг начнется в шесть вечера около пограничного столба. Затем гостей ждет концертная программа. Выступления закончатся в девять часов.

В воскресенье, 28 мая, горожане соберутся на площади Героев. Мероприятие стартует в девять утра, а завершится в полдень. В честь праздника устроят шествие до сквера Пограничников. Липчане пройдут через улицы Зегеля, Плеханова, по Петровскому спуску, площади Революции, переулку Литаврина и Первомайской.