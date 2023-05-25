Рецидивист из Брянской области сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестом под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области 24 мая рецидивист ограбил жительницу Ельца. В тот день 58-летняя горожанка пришла домой рано утром. У подъезда стоял неизвестный. Чуть позже в квартиру женщины позвонили. Она открыла, думая, что пришла подруга. В подъезде стоял незнакомец.

Ельчанка попыталась вытолкнуть и его и закрыть дверь. В этот момент мужчина схватил крест с золотой цепочкой на шее хозяйки, сорвал и убежал. Женщина обратилась в полицию. Она оценила ущерб в 25 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отделе составили фоторобот подозреваемого. Злодея задержали на автовокзале. Им оказался 40-летний житель Брянской области, который только недавно освободился из мест лишения свободы. Он должен был поехать домой, но задержался в Ельце. Цепочку с крестом у подозреваемого изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание – до 7 лет тюрьмы.