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НовостиПроисшествия25 мая 2023 14:57

Под Липецком на голову 6-летнего мальчика рухнули футбольные металлические ворота

Ребенок находится в реанимации
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком на голову 6-летнего мальчика рухнули футбольные металлические ворота

Под Липецком на голову 6-летнего мальчика рухнули футбольные металлические ворота

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшие выходные в Грязях Липецкой области на голову 6-летнего мальчика рухнули металлические футбольные ворота. Несчастье случилось в воскресенье 21 мая на детской площадке у дома №15 в районе МРЗ. Первоклассника увезли на скорой в реанимацию.

По данному факту полиция проводит проверку, сообщили vesti-lipetsk.ru в пресс-службе регионального УМВД России. Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства произошедшего. В областной прокуратуре уже готовят иск для компенсации физического и морального вреда. По предварительным данным, ворота принадлежат управляющей компании, уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время мальчик все еще в реанимации. По словам знакомых семьи, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.