Под Липецком на голову 6-летнего мальчика рухнули футбольные металлические ворота Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшие выходные в Грязях Липецкой области на голову 6-летнего мальчика рухнули металлические футбольные ворота. Несчастье случилось в воскресенье 21 мая на детской площадке у дома №15 в районе МРЗ. Первоклассника увезли на скорой в реанимацию.

По данному факту полиция проводит проверку, сообщили vesti-lipetsk.ru в пресс-службе регионального УМВД России. Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства произошедшего. В областной прокуратуре уже готовят иск для компенсации физического и морального вреда. По предварительным данным, ворота принадлежат управляющей компании, уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время мальчик все еще в реанимации. По словам знакомых семьи, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.