Питьевую воду отключат на 19 улицах Липецка в районах Матырского и Студенок 26 мая

В пятницу холодную воду отключат на 19 улицах областного центра Фото: архив "КП"

В пятницу, 26 мая, питьевую воду отключат в двух микрорайонах Липецка – Матырском и Студенках. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера на 19 улицах. Сотрудники водоканала будут проводить ремонтные работы, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов на улицах Дубовая, 3/2, 13а, 50, 180; Саратовская, владения 3 и 3/4; Моршанская, 1а, 1б, 2а, 2, 4, 4б, 4а/1, 8, 8/2, 8/1, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22а, 22; Физкультурная, 13, 14, 15 и в частном секторе на переулке Каштановый, улицах Надежды, Сливовая, Славянская, Абрикосовая, Ануфриева, Папанина, Бахаева, Басинского и Полунина. Воду привезут на Моршанскую, 22 и по заявкам липчан.

Также подачу ресурса ограничат жильцам на Гагарина, 2, 4; проезд Вилкова, 14; 4-ой Пятилетки, 42 и в частном секторе на Пионерской, 4-ой Пятилетки, переулках Вилкова и Весенний. Машина с водой приедет к Пионерской, 16.

Специалисты предупреждают, что после включения вода может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.