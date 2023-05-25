Свет отключат на 31 улице Липецка и в семи садоводчествах в пятницу 26 мая

В пятницу свет отключат на 31 улице областного центра Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 26 мая, в Липецке отключат свет на 31 улице и семи садоводчествах. Специалисты будут ремонтировать электросети, сообщает пресс-служба мэрии.

С 09:00 до 16:00 без электроэнергии останутся жители домов № 23, 23а, 7, 9 по улице Толстого. Также с 09:00 до 17:00 лампочки погаснут на Вишневой, 27, 32, 50, 54, 8; Дальней, 15, 25, 29, 38, 39, 41, 43; Западной, 225; Зеленой, 17, 25, 63, 74, 80; Коллективной, 15, 22, 26, 67; Коммунальной, 11, 39, 4; Лесной; Линейной, 26, 32, 37, 39, 51; Логовой, 32; Медицинской, 19, 43; Мирной, 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64; Мичурина, 27, 3, 73; Общественной, 26, 29, 31, 36, 38, 65, 69, 70; Плодородной, 1, 21; Путейской, 46, 47, 49, 53, 69; Радиаторной 2-ой, 30; Радиаторной, 36; Раздельной; Рябиновой, 336; Садовой, 1, 3, 43, 55; Станкостроительной 1-ой, 2, 82; Станкостроительной 2-ой, 4, 6; Торговой, 10, 13, 8, 97; Тракторозаводской, 61, 74, 75; Транспортной, 3; Трубной, 11, 19, 63, 70; Центральной, 22, 55, 66; Юбилейной, 2; Терешковой, 31, 31а, 33, 35, 37, 37/1 и Зои Космодемьянской, 2, 2/1, 2б, 4а, 8.

В это же время электричество выключат в семи садоводческих товариществах – «Венера», «Весна», «имени Мичурина», «Кооператор», 149, 152, 153, 155, 167, 38, 90; «Тракторостроитель 1», «Тракторостроитель 2» и «Трубник».

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