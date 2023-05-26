Трех жильцов эвакуировали из-за горящего мусора в доме на Стаханова в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 25 мая в девятиэтажном доме на улице Стаханова в Липецке случился пожар. В четвертом подъезде вспыхнул мусор. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на место происшествия прибыли 5 спасательных расчетов. Они эвакуировали 3 жильцов и потушили огонь. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

На той же улице полыхал автобус ПАЗ. Липчане смогли справиться с пламенем до приезда пожарных. Увы, сгорело подкапотное пространство. Также спасателям пришлось выезжать к дому по улице Качалова. Жители не усмотрели за пищей на плите и она серьезно подгорела.

Жителей Липецкой области просят соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112».