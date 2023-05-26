Под Липецком 12-летний подросток на мопеде сбил 11-летнего мальчика

Под Липецком мопедист сбил мальчика Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 25 мая в Липецкой области в ДТП пострадали дети. В поселке Петровский Добрнского района 12-летний подросток на мопеде сбил 11-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пешеход получил травмы.

В тот же день в Задонском районе на трассе «Дон» перевернулся «Мерседес». 50-летний водитель не справился с управлением. Иномарка вылетела в кювет. Мужчина в больнице.

За сутки на дорогах региона автоинспекторы зафиксировали 3 388 нарушений Правил дорожного движения. Так, 10 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 92 проигнорировали ремни безопасности. Водители 3 007 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу, где это делать запрещено, а также припарковались в неположенном месте. Произошло 24 аварии, в которых никто не пострадал.