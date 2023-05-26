11 врачам вручат премии на 1,1 миллиона рублей в Липецкой области

В Липецкой области выплатят премии 11 медикам Фото: Архив "КП"

11 врачам в Липецкой области присудят премии. Общая сумма вознаграждения составит 1,1 миллиона рублей. Двум хирургам детской региональной больницы вручат премию имени Семашко. Заведующий отделением Евгений Панарин и заместитель главврача по хирургии Сергей Раковский получат по 250 тысяч рублей.

Трем медикам присудили награды в номинации «Лучший молодой врач», сообщает пресс-служба Облсовета. Сердечно-сосудистому хирургу Руслану Алахмедову, онкологу Илье Симаненкову и судебно-медицинскому эксперту Юрию Ярошенко выпишут по 50 тысяч.

Также денежное поощрение выплатят трем «Лучшим практикующим врачам» – по 100 тысяч. Еще троим медработникам выделят по 50 тысяч «За достижения в профилактической работе».