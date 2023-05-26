Аварийный «Профилакторий» в Военном городке Липецка оценили в один рубль

В Липецке предложили приватизировать аварийный памятник культуры «Профилакторий» Фото: Липецкий городской совет депутатов

В Липецке планируют приватизировать «Профилакторий» Военного городка. Балансовую стоимость памятника культуры оценили в один рубль, сообщает пресс-служба горсовета.

По закону за объектом культурного наследия должен следить собственник, что сулит немалые траты. Каждый месяц на охрану «Профилактория» может уходить около 180 тысяч рублей, а в год – примерно два миллиона.

Постройку площадью в 874 квадрата возвели в 1917 году. За 106 лет здание превратилось в аварийное.

– Горело не один раз, – отметила начальник управления имущественных и земельных отношений Вера Андреева. – Большинство конструкций находится на грани разрушения.

Однако сносить сооружение нельзя – «Профилакторий» необходимо реконструировать. Поэтому администрация города активно ищет инвестора. На месте разрушенного дома можно поставить гостиницу и общественные здания.