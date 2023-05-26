В Липецке 22-летний рецидивист украл с крыши дома 107 метров кабеля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке задержали парня, укравшего кабель в районе ЛТЗ. В полицию обратился представитель телекоммуникационной компании. Он сообщил, что еще в апреле с крыши дома по улице Краснозаводской кто-то сорвал 107 метров кабеля.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники установили предполагаемого преступника. Им оказался безработный ранее судимый за кражу 22-летний липчанин. Житель областного центра пояснил, что пробрался на крышу дома, обрезал провод в двух местах, свернул его и вынес. Похищенное злодей сдал в скупку металла за 1 500 рублей.

Кстати, в момент задержания подозреваемый находился в розыске, поэтому его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».