Суд отменил жителю Липецка штраф в 40 тысяч рублей за стрельбу по голубям

Липчанин обжаловал штраф за отстрел голубей Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей за стрельбу из пневматики по голубям. Суд первой инстанции назначил наказание по части 2 статье 20.13 КоАП. Однако житель не согласился с таким решением и подал апелляцию.

Октябрьский районный суд почитал вину липчанина недоказанной. Показания свидетелей не говорят о том, что выстрел точно был, а тем более из пневматического оружия. Очевидцы слышали лишь звуки хлопков, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

Кроме того, стрелка никто не видел. Сосед только заметил, как сразу после грохота мужчина закрыл окно. Не нашлось подтверждения и тому, что голуби погибли именно из-за отстрела. Решение мирового судьи отменили.