385 компаний в Липецкой области задолжали энергетикам более миллиарда рублей за свет

Предприятия в Липецкой области накопили долги по свету на миллиард рублей Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области 385 компаний задолжали энергетикам за свет. Предприятия накопили более миллиарда рублей долга, сообщает пресс-служба мэрии. Многие организации просрочили задолженность более 50 тысяч, постоянно тянули с оплатой или перечисляли не полную сумму.

Для начала специалисты разъясняют, что грозит неплательщикам. Если предприятия никак не реагируют, наступают серьезные последствия. Организации остаются без электричества. Также энергетики могут запустить процедуру банкротства. Тогда уже денежные проблемы будет решать конкурсный управляющий.

С начала года специалисты разослали должникам более 1600 уведомлений. Большинство компаний успели заплатить. 50 предприятиям отключили свет. Банкротство инициировали для 23 организаций. Причем семь из них – управляющие компании.