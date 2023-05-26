Небольшие дожди с грозами и до +28 обещают в Липецкой области в субботу 27 мая

В Липецкой обещают облачную с прояснениями погоду 27 мая Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 27 мая, в Липецкой области обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью осадков не ожидают. Днем пройдут небольшие дожди с грозами, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В темное время суток столбики термометров покажут от десяти до 15 градусов выше нуля. Скорость ветра северной четверти составит от трех до восьми метров в секунду.

В дневное время воздух в регионе прогреется от +23 до +28 градусов. Ветер усилится – от семи до 12 м/с. Синоптики обещают давление без существенных изменений – 746 миллиметров ртутного столба.

На следующий день, 28 мая, в областном центре ожидают пасмурный день. С утра небо затянется облаками. Обещают тепло до 21 градуса.