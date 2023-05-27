Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт26 мая 2023 21:28

Липецкие борцы завоевали две бронзовые медали на первенстве России

Турнир прошел в соседнем Тамбове
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала Спорт48.

Фото из телеграм-канала Спорт48.

В универсальном зале спортивно-тренировочного центра «Тамбов» состоялось первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет (спорт глухих). Спортсмены 20 регионов нашей страны на двух коврах вели борьбу в десяти весовых категориях. Липецкую область на соревнованиях представили борцы областной спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва.

В весе до 72 кг третье место занял Максим Нерубацкий. Вторую бронзу команде принес Максим Ниясов в весе до 87 кг. Тренируются спортсмены под руководством Сергея Нацвина.