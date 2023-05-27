Липецкие борцы завоевали две бронзовые медали на первенстве России

Фото из телеграм-канала Спорт48.

В универсальном зале спортивно-тренировочного центра «Тамбов» состоялось первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет (спорт глухих). Спортсмены 20 регионов нашей страны на двух коврах вели борьбу в десяти весовых категориях. Липецкую область на соревнованиях представили борцы областной спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва.

В весе до 72 кг третье место занял Максим Нерубацкий. Вторую бронзу команде принес Максим Ниясов в весе до 87 кг. Тренируются спортсмены под руководством Сергея Нацвина.