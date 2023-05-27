Мошенники убедили 57-летнего жителя Липецка взять кредит на 900 тысяч рублей

Житель Липецка отказался переводить деньги мошенникам и написал заявление в полицию Фото: Алина ПАЛАГИНА

57-летнего жителя Липецка попытались обмануть мошенники. В апреле мужчине позвонили с неизвестного номера – якобы из службы безопасности банка. Лже-специалист убедил липчанина, что кто-то пробует привязать другой номер телефона к банковскому приложению.

Аферист попросил не бросать трубку и перевел горожанина на линию с подставным представителем Центробанка. Последний начал запугивать мужчину и рассказывать, что неизвестные пытаются оформить на него кредит. Липчанину предложили сомнительное решение проблемы – взять встречный кредит, чтобы операция мошенников не прошла. Жителю областного центра назвали офис, куда необходимо прийти.

Горожанин доверился и оправился в банк. При этом он постоянно находился на связи с псевдоспециалистом. В итоге на мужчину оформили кредит в 900 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Из них 701 тысячу выдали наличными.

Аферистам оставалось только заставить липчанина перевести деньги на «безопасный» счет. Однако в последний момент мужчина заподозрил неладное и отказался перечислять средства. Горожанин написал заявление в полицию. Правоохранители возбудили дело по части 3 статье 30 и части 3 статье 159 УК «Покушение на мошенничество».