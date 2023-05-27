56-летний мотоциклист пострадал в ДТП с «Датсун» на Папина в Липецке

69-летняя пенсионерка на "Датсун" столкнулась с 56-летним мотоциклистом Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Днем этой субботы, 27 мая, в Липецке произошло ДТП. 69-летняя пенсионерка за рулем «Датсун» ехала в районе дома №2б по улице Папина. По предварительным данным, при повороте налево водитель не пропустила мотоциклиста. В результате аварии пострадал 56-летний байкер, сообщила пресс-служба УМВД по Липецкой области. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

Мужчине вызвали скорую Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Напомним, в четверг, 25 мая, в поселке Петровский Добровского района 12-летний подросток на мопеде сбил мальчика. 11-летнему ребенку вызвали скорую.

В тот же день на трассе «Дон» в Задонском районе травмы получил 50-летний мужчина. Водитель «Мерседес» не справился с управлением. Иномарка улетела в кювет и перевернулась.