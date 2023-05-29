Пьяный мужчина до смерти избил посетителя кафе в Усмани Липецкой области

47-летний мужчина умер от черепно-мозговой травмы после избиения Фото: Юлия КЛЮЕВА

36-летнего жителя Усмани подозревают в смертельном избиении мужчины. 27 мая между двумя посетителями кафе по улице Вельяминова вспыхнул конфликт. По информации СУ СК по Липецкой области, пьяный клиент ударил 47-летнего оппонента кулаком по лицу. Несчастный упал, но агрессор не остановился и ногой проломил голову потерпевшего.

Избитого усманца привезли в больницу. Мужчина умер от черепно-мозговой травмы, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы. Позвонил в полицию сам подозреваемый.

Уроженец Пермской области признал вину и написал явку с повинной. Его будут судить по части 4 статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Местного жителя закрыли под домашний арест на два месяца.