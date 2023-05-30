Два человека пострадали в ДТП с «Хендаем» и «Рено» в Ельце Липецкой области

За сутки в Липецкой области в ДТП пострадали три человека Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Вечером минувшего понедельника, 29 мая, в Ельце Липецкой области произошло ДТП с пострадавшими. На дороге Елец – Долгоруково – Тербуны 60-летний водитель «Хендай» столкнулся с «Рено».

За рулем второй иномарки сидела 25-летняя девушка. В результате аварии травмы получили автомобилист «Хендай» и 47-летняя пассажирка французского авто.

Тем же вечером на улице Циолковского в областном центре в ДТП попали еще две машины, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 57-летний водитель «Хендай» столкнулся с «Альфа Ромео», на которой ехала 32-летняя женщина. Пострадал мужчина за рулем корейской иномарки.

За сутки в регионе зафиксировали 3 362 нарушения ПДД. Инспекторы поймали семь пьяных автолюбителей. 82 липчанина не использовали ремень безопасности. Камеры записали 3 076 случаев, когда на дорогах превышали скорость, выезжали на встречную полосу и неправильно парковались.