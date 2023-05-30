Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 14:14

Отделение фонда «Защитники Отечества» для бойцов СВО открыли в Липецкой области 30 мая

Штат центра планируют увеличить до 120 сотрудников
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке заработало региональное отделение фонда «Защитники Отечества»

В Липецке заработало региональное отделение фонда «Защитники Отечества»

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В этот вторник, 30 мая, в Липецке открыли региональное отделение фонда «Защитники Отечества». Центр создали по поручению Президента РФ Владимира Путина. Здесь будут помогать бойцам СВО и семьям военнослужащих.

Участники спецоперации смогут обратиться к сотрудникам фонда за медицинской и социальной реабилитацией. Также в центре решат вопросы с трудоустройством и переобучением, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Пока в штате работают 20 человек. Планируют набрать еще 100 кураторов.

Во время мероприятия губернатор Игорь Артамонов наградил медалью «За Отвагу» участника спецоперации младшего лейтенанта Максима Фатеева. Родственникам сержанта Дмитрия Богомолова и лейтенанта Павла Голынского, которые погибли в СВО, вручили ордена Мужества.

Напомним, помещение для центра начали искать еще в начале апреля. К концу прошлого месяца стало известно, что фонд разместят на первом этаже здания СФР.