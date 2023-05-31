Пьяному водителю «Форда» грозит до 7 лет за ДТП с «Ладой» на Ангарской в Липецке

В Липецке осудят водителя, который сел за руль пьяным и устроил ДТП с пострадавшими Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке на 32-летнего водителя «Форда» завели уголовное дело. Полицейские закончили расследование. 24 марта автомобилист устроил ДТП с «Ладой» и «КИА» на улице Ангарская. Как оказалось, липчанин сел за руль американского авто пьяным.

Сначала мужчина на «Форде» столкнулся «Грантой». От удара отечественная машина врезалась в «КИА». В результате аварии травмы получили 27-летний водитель и 18-летняя пассажирка «Лады». Эксперты отметили, что пострадавшим причинили тяжкий вред здоровью. Также нарушитель превысил скорость, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Дело направили в суд. Обвиняемому грозит до семи лет колонии по пункту «а» части 2 статье 264 УК «Нарушение лицом, находящимся состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».