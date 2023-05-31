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НовостиПроисшествия31 мая 2023 12:53

38-летний посетитель сауны лишился зрения на левый глаз после драки в Липецке

25-летнему частнику потасовки грозит до восьми лет колонии
Алина ПАЛАГИНА
Жители Липецка подрались возле сауны

Жители Липецка подрались возле сауны

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В марте прошлого года между двумя посетителями сауны на улице Ковалева в Липецке завязалась словесная перепалка. Горожане нашли не самое лучшее решение конфликта. Отдыхающие вышли на улицу и стали драться, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Постепенно потасовка прекратилась. Однако пыл 25-летнего липчанина не утих. Парень неожиданно ударил 38-летнего оппонента в голову. Несчастный получил контузию левого глаза и лишился зрения до 0,005%. Эксперты оценили повреждения как тяжкий вред здоровью.

На младшего участника драки завели дело по части 1 статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Горожанину грозит до восьми лет колонии. Прокуратура направила уголовное дело в суд.