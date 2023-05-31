Телеканал «СТС» отсудил у бизнесмена в Липецке 60 тысяч за продажу игрушек «Три кота»

Создатель детского мультика подал иск на липецкого предпринимателя Фото: Алина ПАЛАГИНА

Создатель мультсериала «Три кота» отсудил у липецкого бизнесмена 60 тысяч рублей за продажу контрафактных игрушек. Предприниматель торговал мягкими фигурками «Коржика», «Карамельки» и «Компота» без разрешения правообладателя.

В ноябре 2021 года АО «Сети Телевизионных Станций» закупило в поселке Дачный игрушки. Компания нашла свой товарный знак на каждой из них, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. Однако никакого разрешение на использование бренда бизнесмен не получал.

Телеканал «СТС» обратился в Левобережный районный суд с иском. Создатель мультика предоставил чеки и видео, которые подтвердили факт продажи. Истец попросил по 10 тысяч компенсации за каждый товарный знак и изображение персонажа.