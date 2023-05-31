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НовостиОбщество31 мая 2023 15:38

Телеканал «СТС» отсудил у бизнесмена в Липецке 60 тысяч за продажу игрушек «Три кота»

Предприниматель торговал контрафактными фигурками персонажей
Алина ПАЛАГИНА
Создатель детского мультика подал иск на липецкого предпринимателя

Создатель детского мультика подал иск на липецкого предпринимателя

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Создатель мультсериала «Три кота» отсудил у липецкого бизнесмена 60 тысяч рублей за продажу контрафактных игрушек. Предприниматель торговал мягкими фигурками «Коржика», «Карамельки» и «Компота» без разрешения правообладателя.

В ноябре 2021 года АО «Сети Телевизионных Станций» закупило в поселке Дачный игрушки. Компания нашла свой товарный знак на каждой из них, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. Однако никакого разрешение на использование бренда бизнесмен не получал.

Телеканал «СТС» обратился в Левобережный районный суд с иском. Создатель мультика предоставил чеки и видео, которые подтвердили факт продажи. Истец попросил по 10 тысяч компенсации за каждый товарный знак и изображение персонажа.