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НовостиОбщество31 мая 2023 15:54

Питьевую воду отключат в Липецке на трех улицах Студенок в четверг 1 июня

Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера
Алина ПАЛАГИНА
В первый день лета в Липецке отключат питьевую воду на трех улицах

В первый день лета в Липецке отключат питьевую воду на трех улицах

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 1 июня, в Липецке отключат питьевую воду в микрорайоне Студенки. Сотрудники водоканала будут проводить плановые ремонтные работы. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов на трех улицах – Клары Цеткин, вл.1, 1А, 1А ст.1, 1А ст.7, вл.5, вл.7, вл.8А ст.1, вл.8Б, 9, 10, 12, вл.14А, ст.10Б, ст.14, вл.17, вл.33, вл.33 ст.1, 1 ст.3 и в частном секторе на Вавилова и Шевченко. Машина с водой приедет по заявкам горожан и на Клары Цеткин, 8/1.

Специалисты предупреждают, что после включения вода может течь мутной. Чтобы получить дополнительную информацию, звоните по номерам: *6048, 236-048.